Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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11.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Emmi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 876,00 CHF nach oben.
Das Papier von Emmi konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 876,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Emmi-Aktie bei 876,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 876,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 22,83 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,32 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 19.08.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,71 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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