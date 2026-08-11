Emmi Aktie News: Emmi gibt am Nachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 869,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Der Kurs der Emmi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 869,00 CHF nach. Bei 876,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 872 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 4,72 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 28,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Emmi am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 18.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025

Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025