Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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11.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagmittag kaum bewegt
Die Aktie von Emmi zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Bei der Emmi-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 873,00 CHF.
Die Emmi-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 873,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'535 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 877,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 869,00 CHF. Bei 876,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 513 Emmi-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 4,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 29,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,32 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,71 CHF je Emmi-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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