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10.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Emmi. Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 964,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 966,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 965,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 50 Emmi-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (983,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 1,93 Prozent niedriger. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Mit Abgaben von 27,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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