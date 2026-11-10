Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Emmi konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 970,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'142 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 973,00 CHF zu. Bei 965,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'115 Emmi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 983,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 27,84 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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