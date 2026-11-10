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10.11.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Emmi zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 968,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 968,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Emmi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 971,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 965,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 622 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 983,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 1,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 700,00 CHF ab. Abschläge von 27,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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