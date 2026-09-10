Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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10.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 833,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 833,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'553 Punkten steht. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 833,00 CHF. Bei 833,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Emmi-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 910,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 9,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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