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10.09.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Kursplus

Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Emmi-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 837,00 CHF.

Emmi
825.79 CHF -1.87%
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Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 837,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'435 Punkten steht. Bei 841,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 833,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 8,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 19,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,17 CHF je Aktie ausschütten.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,00 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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