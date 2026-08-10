Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 875,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 869,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 874,00 CHF. Zuletzt wechselten 84 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 676,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,32 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 19.08.2026 gerechnet. Am 18.08.2027 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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