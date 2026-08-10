Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag leichter

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 872,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 866,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 874,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 639 Emmi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 4,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF je Aktie ausschütten.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Emmi die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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