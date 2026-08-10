Emmi Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Emmi

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 871,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'540 Punkten liegt. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 866,00 CHF. Bei 874,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 419 Emmi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 4,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Mit einem Kursverlust von 22,39 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,32 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 18.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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