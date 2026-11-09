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09.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 948,00 CHF nach.
Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 948,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Emmi-Aktie bei 948,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 959,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 249 Stück.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 983,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 3,56 Prozent niedriger. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Abschläge von 26,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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