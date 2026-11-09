Emmi Aktie News: Emmi fällt am Montagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 963,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 948,00 CHF. Bei 959,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'574 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 983,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach oben. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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