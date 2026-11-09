Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 969,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 969,00 CHF. Bei 959,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'202 Emmi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (983,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 1,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 27,76 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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