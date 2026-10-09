Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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09.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Emmi hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 861,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Emmi-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 861,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 861,00 CHF. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 861,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 861,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96 Stück gehandelt.
Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 5,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 700,00 CHF am 09.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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