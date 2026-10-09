Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Emmi-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 861,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Bei 874,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Emmi-Aktie sank bis auf 858,00 CHF. Mit einem Wert von 861,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 814 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 5,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,09 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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