Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:28 Uhr fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 843,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 843,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 843,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,17 CHF je Emmi-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,01 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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