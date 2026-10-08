Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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08.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Anleger greifen bei Emmi am Vormittag zu
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,5 Prozent auf 869,00 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,5 Prozent auf 869,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'360 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 881,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 854,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 796 Stück.
Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,72 Prozent hinzugewinnen. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 24,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,09 CHF je Emmi-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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