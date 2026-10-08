Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 861,00 CHF zu.
Das Papier von Emmi konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 861,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'436 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 881,00 CHF. Mit einem Wert von 854,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'443 Stück gehandelt.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 5,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,09 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
08.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Emmi Aktie News: Anleger greifen bei Emmi am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|KlimaStaR Milk draws positive conclusions and lays the foundation for the future (EQS Group)
|
08.10.26
|KlimaStaR Milch zieht positive Bilanz und schafft Grundlagen für die Zukunft (EQS Group)
|
07.10.26
|Börse Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Emmi am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX starten stärker -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gehen im Plus in den letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.