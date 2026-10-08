Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Emmi konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 861,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'436 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 881,00 CHF. Mit einem Wert von 854,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'443 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 5,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,09 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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