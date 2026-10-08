Emmi Aktie News: Emmi zieht am Mittag an

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 863,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 881,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 854,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'509 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 23,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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