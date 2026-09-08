Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag im Plus

Das Papier von Emmi konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 840,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Emmi-Aktie bis auf 840,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 835,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 69 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 8,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 19,52 Prozent sinken.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,17 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,01 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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