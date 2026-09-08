Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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08.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 846,00 CHF nach oben.
Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 846,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 853,00 CHF. Mit einem Wert von 835,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 681 Emmi-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 7,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 20,09 Prozent sinken.
Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,17 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,01 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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