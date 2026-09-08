Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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08.09.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Emmi. Das Papier von Emmi legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 852,00 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 852,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Emmi-Aktie bei 852,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 835,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 349 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 676,00 CHF am 01.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,01 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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