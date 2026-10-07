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07.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht

Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 850,00 CHF.

Emmi
839.80 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 850,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'529 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 850,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 850,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Am 08.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 696,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,09 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 13’793.27 07.10.2026 09:22:36
Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.64 BSUR4U
Long 12’359.38 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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