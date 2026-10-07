Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht
Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 850,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 850,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'529 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 850,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 850,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Am 08.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 696,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,09 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner plädiert für stärkere Beteiligung privater Kassen (Spiegel Online)
|
22.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.