Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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07.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag in Rot
Die Aktie von Emmi gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 830,00 CHF ab.
Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 830,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 830,00 CHF. Bei 830,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117 Emmi-Aktien.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.
Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,17 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,01 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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