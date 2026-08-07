Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 871,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie legte bis auf 875,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 866,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 33 Emmi-Aktien den Besitzer.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 22,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,32 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Emmi am 19.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 18.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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