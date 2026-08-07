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07.08.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Vormittag fester

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Zuletzt konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 871,00 CHF.

Emmi
871.50 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 871,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie legte bis auf 875,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 866,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 33 Emmi-Aktien den Besitzer.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 22,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,32 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Emmi am 19.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 18.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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