Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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07.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Emmi zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 873,00 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 873,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'569 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 880,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 866,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 545 Emmi-Aktien den Besitzer.
Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 22,57 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,32 CHF je Emmi-Aktie.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Emmi die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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