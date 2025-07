Emmi Aktie News: Emmi legt am Montagmittag zu

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 769,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'617 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie legte bis auf 773,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 764,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'835 Emmi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2024 bei 932,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (709,00 CHF). Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 8,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 16,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 17,50 CHF belaufen.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Emmi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 43,04 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

