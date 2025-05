Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 810,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'583 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 810,00 CHF. Bei 807,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 65 Emmi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2024 auf bis zu 950,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 709,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 14,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 16,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 17,50 CHF je Emmi-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 43,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

