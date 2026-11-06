Emmi Aktie News: Emmi am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 957,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 947,00 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 950,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'065 Stück gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 983,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 2,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 36,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,22 CHF je Emmi-Aktie.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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