Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagvormittag mit Einbussen

Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 834,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'617 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 834,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 835,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 689,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 21,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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