Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag fester

Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 843,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Bei 848,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 835,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 496 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 7,95 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2025 auf bis zu 689,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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