Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Die Emmi-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 870,00 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'469 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 880,00 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 866,00 CHF. Bei 878,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 959 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 910,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 22,30 Prozent wieder erreichen.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,32 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 19.08.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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