Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Emmi legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 968,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'205 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Emmi-Aktie bei 973,00 CHF. Bei 960,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'618 Emmi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (973,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 700,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 27,69 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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