Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’685 0.2%  SPI 19’446 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’190 -0.2%  Euro 0.9282 -0.5%  EStoxx50 6’227 -0.2%  Gold 4’164 0.5%  Bitcoin 71’476 -0.2%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 101.2 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet
Suche...

Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Emmi zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Emmi-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 839,00 CHF.

Emmi
837.85 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Emmi-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 839,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'452 Punkten steht. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 839,00 CHF aus. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 839,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 839,00 CHF. Zuletzt wechselten 27 Emmi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,46 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 689,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Emmi AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?