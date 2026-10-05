Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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05.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Emmi zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Emmi-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 839,00 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Emmi-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 839,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'452 Punkten steht. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 839,00 CHF aus. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 839,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 839,00 CHF. Zuletzt wechselten 27 Emmi-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,46 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 689,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Emmi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Emmi 17,50 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,09 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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