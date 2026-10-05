Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Die Emmi-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 838,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 835,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 839,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 8,59 Prozent wieder erreichen. Bei 689,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 17,78 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,09 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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