Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Emmi gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Emmi-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 838,00 CHF.
Die Emmi-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 838,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 835,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 839,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 8,59 Prozent wieder erreichen. Bei 689,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 17,78 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,09 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner plädiert für stärkere Beteiligung privater Kassen (Spiegel Online)
|
22.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.