Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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04.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Emmi
Die Aktie von Emmi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 835,00 CHF ab.
Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 835,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'231 Punkten liegt. Die Emmi-Aktie sank bis auf 834,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 839,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 215 Emmi-Aktien umgesetzt.
Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 19,04 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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