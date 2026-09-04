Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Nachmittag ins Minus

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 836,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 830,00 CHF ab. Bei 839,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'741 Emmi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Gewinne von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,01 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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