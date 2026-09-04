Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit Kursverlusten

Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 835,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'218 Punkten notiert. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 830,00 CHF ab. Bei 839,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 888 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 8,98 Prozent Luft nach oben. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 19,04 Prozent wieder erreichen.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,17 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,01 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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