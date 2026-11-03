Emmi Aktie News: Emmi zieht am Vormittag an

Um 09:28 Uhr wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 947,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 948,00 CHF. Mit einem Wert von 948,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2026 bei 948,00 CHF. 0,11 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 700,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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