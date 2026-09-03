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03.09.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Emmi Aktie News: Emmi kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Emmi hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Emmi-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 839,00 CHF.

Emmi
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Die Emmi-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 839,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'172 Punkten steht. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 840,00 CHF aus. Der Kurs der Emmi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 839,00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 840,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 76 Aktien.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,17 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,01 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’451.31 13.55 SHB7NU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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