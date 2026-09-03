Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 837,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 835,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 840,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 604 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,01 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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