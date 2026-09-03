Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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03.09.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag im Plus
Die Aktie von Emmi gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 844,00 CHF zu.
Die Emmi-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 844,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 846,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 840,00 CHF. Bisher wurden heute 259 Emmi-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,17 CHF aus.
Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,01 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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