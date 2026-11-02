Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 943,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 946,00 CHF. Bei 931,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'211 Emmi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2026 bei 946,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,32 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 25,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025