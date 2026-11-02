Emmi Aktie News: Emmi am Montagmittag mit Aufschlag

Das Papier von Emmi konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 942,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 943,00 CHF. Bei 931,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 701 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2026 markierte das Papier bei 943,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 25,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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