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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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02.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Freitagvormittag fester

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Emmi
840.24 CHF 0.08%
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Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 843,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'342 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Emmi-Aktie bei 857,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 840,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 66 Emmi-Aktien den Besitzer.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 7,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2025 bei 687,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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