Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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02.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Emmi. Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 840,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 840,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 857,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 840,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 471 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 687,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 18,21 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 02.10.2026
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