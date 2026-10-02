Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Mittag vor

Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 842,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Emmi-Aktie sogar auf 857,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 840,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 212 Emmi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 687,00 CHF. Abschläge von 18,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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