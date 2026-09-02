Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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02.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 843,00 CHF.
Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 843,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'145 Punkten steht. Bei 838,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 838,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 60 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 7,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,01 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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