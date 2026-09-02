Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 841,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 833,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 838,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 910 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 676,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 19,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Emmi dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,01 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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